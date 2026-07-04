У Німеччині кількість шлюбів упала до найнижчого рівня за 75 років

У 2025 році в Німеччині зареєстрували 348 800 шлюбів — це найнижчий показник із початку ведення статистики у 1950 році. Порівняно з 2024 роком кількість одружень зменшилася на 0,1%, а порівняно з 2003-м — майже на 9%, повідомляє DW із посиланням на Федеральне статистичне управління Німеччини (Destatis).

Із загальної кількості шлюбів 339 900 були укладені між чоловіком і жінкою — на 500 менше, ніж роком раніше. Водночас кількість одностатевих шлюбів зросла до 8 900, що на 100 більше, ніж у 2024 році.

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Водночас у країні дещо зросла кількість розлучень. У 2025 році офіційно розірвали близько 130 100 шлюбів — на 0,6% більше, ніж роком раніше. Попри це, загалом за останні два десятиліття кількість розлучень зменшилася: порівняно з піковим 2003 роком їх стало на 39% менше.

Понад половину розлучень припало на сім'ї з неповнолітніми дітьми. Серед таких пар майже 48% мали одну дитину, 40% — двох, а близько 12% — трьох або більше дітей.

За даними Destatis, у 90% випадків подружжя розлучалося за взаємною згодою. У середньому пари, які розірвали шлюб у 2025 році, прожили разом 14 років і 7 місяців. Приблизно 16% розлучень сталися після 25 років шлюбу або пізніше.

Окремо статистика зафіксувала зростання кількості розлучень серед одностатевих пар. Минулого року було зареєстровано близько 1,7 тис. таких розлучень — на 10% більше, ніж у 2024 році. Одностатеві шлюби в Німеччині дозволені з жовтня 2017 року.