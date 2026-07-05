Ворог завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 58 авіаційних ударів.

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Розпочалася 1593-тя доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Упродовж минулої доби на фронті зафіксовано 295 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 58 авіаційних ударів, скинувши 252 керовані авіабомби.

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Крім того, застосував 8799 дронів-камікадзе та здійснив 2775 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 46 - із реактивних систем залпового вогню.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім пунктів управління та шість районів зосередження живої сили.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення з противником, агресор завдав одного авіаудару, скинувши один КАБ, здійснив 62 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 15 разів атакував позиції наших підрозділів в районі населених пунктів Стариця, Синельникове, Артільне, Кудіївка, Вільча та у бік Хатнього, Ізбицького, Зарубинки, Шев’яківки.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував, в бік Новоосинового та в районі Колісниківки.

На Лиманському напрямку противник дев’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Шийківка, Ставки, Лиман, Дружелюбівка, Діброва та в районах Дробишевого, Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів, в бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки й Закітного.

На Краматорському напрямку відбулося два боєзіткнення у районі Маркового та в бік Тихонівки.

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На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак, в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка, Іванопілля та в бік Довгої Балки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Гришине та в бік населених пунктів Вільне, Кучерів Яр, Новий Донбас, Сергіївка, Шевченко, Іванівка, Білицьке.

На Олександрівському напрямку ворог сім разів атакував в районах населених пунктів Олександроград, Березове, Тернове, Іванівка.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 38 атак у районах Добропілля, Залізничного, Святопетрівки та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Гірке, Цвіткове, Чарівне, Верхня Терса, Староукраїнка, Косівцеве.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили чотири спроби противника просунутися вперед у напрямку Лук’янівського та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.