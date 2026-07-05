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Ворог понад 10 разів атакував райони Дніпропетровщини, двоє поранених

У Дніпрі пошкоджене підприємство.

Ворог понад 10 разів атакував райони Дніпропетровщини, двоє поранених
Понівечені підприємства, меморіал, гімназія, магазини та заправка

З вечора 4 липня ворог понад 10 разів атакував 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і ракетами. Двоє людей постраждали.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа.

Унаслідок ворожої атаки у Дніпрі пошкоджене підприємство. 

У Павлограді понівечені оселі й автівки. Постраждали двоє людей.  

У Кам'янському районі противник поцілив по П'ятихатській громаді. Пошкоджена інфраструктура. 

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади. Понівечений приватний будинок.

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