Ворог понад 10 разів атакував райони Дніпропетровщини, двоє поранених

З вечора 4 липня ворог понад 10 разів атакував 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і ракетами. Двоє людей постраждали.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа.
Унаслідок ворожої атаки у Дніпрі пошкоджене підприємство.
У Павлограді понівечені оселі й автівки. Постраждали двоє людей.
У Кам'янському районі противник поцілив по П'ятихатській громаді. Пошкоджена інфраструктура.
На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади. Понівечений приватний будинок.
- На Дніпропетровщині упродовж дня, 4 липня, внаслідок російських обстрілів постраждали 9 людей.