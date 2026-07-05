Ворог понад 10 разів атакував райони Дніпропетровщини, двоє поранених

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька громади. Понівечений приватний будинок.

У Кам'янському районі противник поцілив по П'ятихатській громаді. Пошкоджена інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганджа.

З вечора 4 липня ворог понад 10 разів атакував 4 райони Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією і ракетами. Двоє людей постраждали.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies