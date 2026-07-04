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Авіаудар по Краматорську: щонайменше 5 людей постраждали, серед них — дитина (оновлено)

Вогнеборці ліквідували займання на площі 1300 кв.м.

Авіаудар по Краматорську: щонайменше 5 людей постраждали, серед них — дитина (оновлено)
наслідки російського обстрілу Краматорська 4 липня 2026 року
Фото: телеграм-канал Вадима Філашкіна

Ворог вдарив по торгівельному закладу в середмісті Краматорська, повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, серед поранених — дитина 2015 року народження.

«Сьогодні близько 16 години росіяни ударили по торгівельному закладу в середмісті. Це звичайний міський простір, куди люди приходять у своїх справах. Саме по таких місцях росіяни б’ють свідомо — щоб калічити цивільних, сіяти страх і руйнувати життя там, де не можуть перемогти військово», - зауважив очільник області.

Оновлено. За даними ДСНС, попередньо, щонайменше 5 людей постраждали, серед них — дитина. Під російським ударом опинився торговельний заклад, виникла масштабна пожежа. 

Під час приборкування вогню надзвичайникам неодноразово доводилося переходити в укриття через загрозу повторних ворожих атак. Попри смертельну небезпеку, вогнеборці ліквідували займання на площі 1300 кв.м.

  • Минулої доби російські війська на Донеччині вбили п'ятьох мирних жителів, ще 12 людей отримали поранення.
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