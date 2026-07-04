Від початку повномасштабного вторгненн внаслідок російської агресії загинули 4148 людей.

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Минулої доби російські війська на Донеччині вбили п'ятьох мирних жителів, ще 12 людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Найбільше жертв зафіксовано у Дружківці, де російський удар забрав життя двох людей, ще вісім осіб дістали поранення.

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Також внаслідок російських обстрілів у Слов'янську, Семенівці та Петрівці Першій загинули троє людей.

Ще 2 людини поранені у Краматорську, 2 – у Білозерському.

Від початку повномасштабного вторгнення в області внаслідок російської агресії загинули 4148 людей, ще 9780 отримали поранення. Ці дані наведені без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.