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Росія за добу вбила п'ятьох жителів Донеччини, ще 12 людей поранені

Від початку повномасштабного вторгненн внаслідок російської агресії загинули 4148 людей.

Росія за добу вбила п'ятьох жителів Донеччини, ще 12 людей поранені
Окупанти атакували три райони області
Фото: t.me/VadymFilashkin

Минулої доби російські війська на Донеччині вбили п'ятьох мирних жителів, ще 12 людей отримали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Найбільше жертв зафіксовано у Дружківці, де російський удар забрав життя двох людей, ще вісім осіб дістали поранення.

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Також внаслідок російських обстрілів у Слов'янську, Семенівці та Петрівці Першій загинули троє людей.

Ще 2 людини поранені у Краматорську, 2 – у Білозерському.

Від початку повномасштабного вторгнення в області внаслідок російської агресії загинули 4148 людей, ще 9780 отримали поранення. Ці дані наведені без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Фото: Вадим Філашкін

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