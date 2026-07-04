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РФ атакувала Україну Іскандером, авіаракетою Х-59 та ударними БпЛА

Зафіксовано влучання двох ракет та 17 ударних БпЛА на 16 локаціях. Є падіння уламків на 5 локаціях.

РФ атакувала Україну Іскандером, авіаракетою Х-59 та ударними БпЛА
ілюстративне фото
Фото: Генштаб

РФ атакувала Україну однією балістичною ракетою Іскандер-М, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 та 86 ударними БпЛА. Сили ППО знищили  69 ворожих БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 04 липня (з 18:00 03 липня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря та 86 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Орел – рф,, Донецьк -ТОТ", – ідеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання двох ракет та 17 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на 5. 

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

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