У Санкт-Петербурзі дрони атакували Петербурзький нафтовий термінал, там спалахнула пожежа

У ніч на 4 липня ударні безпілотники атакували Петербурзький нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. У районі Великого порту над південно-східною частиною міста здійнявся густий чорний дим.

Про це повідомляють ресурси ASTRA та Exilenova+.

Під час атаки дронів пожежа виникла на території АТ "Петербурзький нафтовий термінал" – одного з найбільших нафтоперевалочних комплексів Росії, який забезпечує перевалку нафти та нафтопродуктів між залізничним, трубопровідним і морським транспортом.

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OSINT-аналітики зазначають, що на одному з оприлюднених відео горіла не резервуарна ємність, а залізнична цистерна на під'їзних коліях підприємства. Водночас згодом кількість осередків займання збільшилася, що може свідчити про продовження атаки.

Після четвертої ранку губернатор Ленінградської області повідомив про небезпеку ударних безпілотників у повітряному просторі регіону та можливі перебої у роботі мобільного інтернету. Згодом він заявив про нібито збиття спочатку двох, а пізніше – 67 безпілотників.

Губернатор Санкт-Петербурга не коментував вибухи та пожежу на території нафтового термінала.

Петербурзький нафтовий термінал розташований у південно-східній частині Фінської затоки в межах Великого порту Санкт-Петербурга, приблизно за 17 кілометрів від центру міста та за 600–650 кілометрів від українського кордону.

Підприємство займає площу близько 37 гектарів і має пропускну спроможність до 12,5 млн тонн нафтопродуктів на рік. На території комплексу розташовано понад два десятки резервуарів для зберігання світлих і темних нафтопродуктів, а також залізнична, трубопровідна та морська інфраструктура.

ПНТ входить до переліку стратегічно важливих підприємств Росії та є одним із ключових вузлів експорту нафтопродуктів через Балтійське море.

Це вже не перший удар по нафтовій інфраструктурі Санкт-Петербурга. На початку червня безпілотники також атакували Петербурзький нафтовий термінал, після чого на його території виникла масштабна пожежа. Тоді під удар, за повідомленнями російських та українських джерел, потрапили й інші військові та промислові об'єкти міста.