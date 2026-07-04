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На Дніпропетровщині через російські удари двоє людей загинули, ще – 17 поранені

Ворог майже 20 разів атакував райони безпілотниками й авіабомбами.

На Дніпропетровщині через російські удари двоє людей загинули, ще – 17 поранені
наслідки атаки РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

З вчеора 3 липня російські окупанти майже 20 разів атакували 4 райони Дніпропетровської області БпЛА та авіабомбами. Двоє людей загинули, 17 зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Загинуло двоє людей. 17 дістали поранень. Майже 20 разів ворог атакував 4 райони безпілотниками й авіабомбами", – ідеться у повідомленні.

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У Глеюватській й Зеленодольській громаді на Криворіжжі та у П'ятихатській в Кам'янському районі понівечена інфраструктура. 

На Нікопольщині під ударом були Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Пошкоджена заправка. Постраждав 53-річний чоловік. Лікуватиметься вдома.

На Синельниківщині росіяни цілили по Миколаївській і Васильківській громадах. Пошкоджені підприємство,оселі, авто. Одна людина загинула. Двоє чоловіків 32 і 40 років, а також 50-річна жінка в лікарні у стані середньої тяжкості. 54-річна жінка та 43-річний чоловік лікуватимуться вдома.

За уточненою інформацією, через вчорашню атаку на Васильківську громаду загинув 75-річний чоловік. Поранень дістали 11 людей. 51-річна жінка у важкому стані. Шестеро, серед яких дівчинка 13 років, в лікарні у стані середньої тяжкості. 

Четверо постраждалих лікуватимуться амбулаторно.

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