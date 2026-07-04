НАТО у декларації саміту в Анкарі готує 140 мільярдів доларів для України

Проєкт фінальної декларації саміту країн НАТО, який 7-8 липня прийматиме турецька Анкара, містить зобов'язання надати Україні упродовж 2026-2027 років 140 мільярдів євро військової підтримки.

Як пише "Європейська правда", документ планували попередньо затвердити вже у п'ятницю, 3 липня. Окрім грошей для України, він включає визнання Росії загрозою євроатлантичній безпеці, а також підкреслює роль України як "провайдера" безпеки для союзників НАТО.

Попри дискусії, усі європейські члени Альянсу та Канада погодилися, що цьогоріч та наступного року вони мають забезпечити для України фінансування у розмірі по 70 мільярдів євро на сферу оборони. Це не додаткові кошти, а загальна сума усіх програм підтримки: наприклад, кредит ЄС на суму 90 мільярдів євро також становить частину цих грошей.

Сполучені Штати у цьому зобов'язанні участі не беруть, воно покладається лише на країни Європи та Канаду. Ініціатива закріпити суму допомоги належить Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу.