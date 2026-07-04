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У Києві завершили рятувальні роботи на місці влучання у 16-поверховий будинок у Дарницькому районі

Загалом, станом на сьогодні, внаслідок російської атаки 2 липня загинула 31 людина та 102 — травмовані.

У Києві завершили рятувальні роботи на місці влучання у 16-поверховий будинок у Дарницькому районі
Фото: ДСНС

У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у 16-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі під час масованої атаки на столицю 2 липня.

Як зазначає ДСНС, сьогодні у ході робіт на 12–13 поверхах розчищено близько 42 куб. м будівельного сміття. За допомогою автокрана XCMG QY75K, залученого від ГУ ДСНС України у Рівненській області, з цих же поверхів вилучено 24 уламки залізобетонних плит загальною вагою близько 53 тонн.

Рештки тіл, виявлені під час проведення робіт, передані працівникам Національної поліції для проведення судово-медичної експертизи.

До ліквідації наслідків від ДСНС Києва сьогодні залучалося 30 рятувальників та 8 одиниць техніки.

Загалом, станом на сьогодні, внаслідок російської атаки 2 липня загинула 31 людина та 102 — травмовані.

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