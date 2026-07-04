З поверхні водойми вже відкачали 25 куб.м. пально-мастильних матеріалів.

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У Києві продовжують ліквідовувати забруднення озера Кирилівського, у яке через російський масований обстріл у ніч проти 2 липня потрапили пально-мастильні матеріали одного із підприємств.

Про це звітують у Держслужбі із надзвичайних ситуацій.

Фото: ДСНС Ліквідація забруднення озера Кирилівське

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Наразі на водоймі встановлені:

4 лінії бойових загороджень постійної плавучості загальною протяжністю 350 м.

12 ліній сорбуючих бонових загороджень загальною протяжністю 720 м., якими перекрили всю ширину озера. Це дозволило локалізувати розповсюдження забруднюючих речовин.

Також розгорнули 9 скімерних систем, за допомогою яких відбувається збір нафтопродуктів.

З поверхні водойми вже відкачали 25 куб.м. пально-мастильних матеріалів.

Фото: ДСНС Очищення озера Кирилівського в Києві

Попри це в районі озера досі відчувається стійкий запах ПММ, і у таких умовах щодня працюють рятувальники.

Забруднення також негативно впливає на екосистему водойми. Загинула риба, птахи, жаби, комахи та інші тварини, які мешкали в акваторії озера та на його берегах.

Фото: ДСНС На озері Кирилівське через забруднення загинули тварини

До ліквідації наслідків залучені 17 одиниць техніки та 60 рятувальників ДСНС, які продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.