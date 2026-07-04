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У Києві продовжують чистити озеро Кирилівське, забруднене через атаку РФ

З поверхні водойми вже відкачали 25 куб.м. пально-мастильних матеріалів. 

У Києві продовжують чистити озеро Кирилівське, забруднене через атаку РФ
Ліквідація наслідків забруднення у озері Кирилівському
Фото: ДСНС

У Києві продовжують ліквідовувати забруднення озера Кирилівського, у яке через російський масований обстріл у ніч проти 2 липня потрапили пально-мастильні матеріали одного із підприємств.

Про це звітують у Держслужбі із надзвичайних ситуацій. 

Ліквідація забруднення озера Кирилівське
Фото: ДСНС
Ліквідація забруднення озера Кирилівське

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Наразі на водоймі встановлені:

  • 4 лінії бойових загороджень постійної плавучості загальною протяжністю 350 м.
  • 12 ліній сорбуючих бонових загороджень загальною протяжністю 720 м., якими перекрили всю ширину озера. Це дозволило локалізувати розповсюдження забруднюючих речовин.
  • Також розгорнули 9 скімерних систем, за допомогою яких відбувається збір нафтопродуктів.

З поверхні водойми вже відкачали 25 куб.м. пально-мастильних матеріалів. 

Очищення озера Кирилівського в Києві
Фото: ДСНС
Очищення озера Кирилівського в Києві

Попри це в районі озера досі відчувається стійкий запах ПММ, і у таких умовах щодня працюють рятувальники.

Забруднення також негативно впливає на екосистему водойми. Загинула риба, птахи, жаби, комахи та інші тварини, які мешкали в акваторії озера та на його берегах.

На озері Кирилівське через забруднення загинули тварини
Фото: ДСНС
На озері Кирилівське через забруднення загинули тварини

До ліквідації наслідків залучені 17 одиниць техніки та 60 рятувальників ДСНС, які продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.

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