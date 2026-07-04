У Києві продовжують ліквідовувати забруднення озера Кирилівського, у яке через російський масований обстріл у ніч проти 2 липня потрапили пально-мастильні матеріали одного із підприємств.
Про це звітують у Держслужбі із надзвичайних ситуацій.
Наразі на водоймі встановлені:
- 4 лінії бойових загороджень постійної плавучості загальною протяжністю 350 м.
- 12 ліній сорбуючих бонових загороджень загальною протяжністю 720 м., якими перекрили всю ширину озера. Це дозволило локалізувати розповсюдження забруднюючих речовин.
- Також розгорнули 9 скімерних систем, за допомогою яких відбувається збір нафтопродуктів.
З поверхні водойми вже відкачали 25 куб.м. пально-мастильних матеріалів.
Попри це в районі озера досі відчувається стійкий запах ПММ, і у таких умовах щодня працюють рятувальники.
Забруднення також негативно впливає на екосистему водойми. Загинула риба, птахи, жаби, комахи та інші тварини, які мешкали в акваторії озера та на його берегах.
До ліквідації наслідків залучені 17 одиниць техніки та 60 рятувальників ДСНС, які продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.
- У ніч на 2 липня росіяни здійснили масований ракетно-дроновий удар по Києву, вбивши десятки людей. Поранених було близько сотні.