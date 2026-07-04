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На Херсонщині через російський обстріл постраждали двоє літніх людей

У 65-річної жінки та 70-річного чоловіка діагностували вибухові травми.

На Херсонщині через російський обстріл постраждали двоє літніх людей
Комишани Херсонська область
Фото: Google Maps

Унаслідок російського обстрілу на Херсонщині постраждали двоє літніх людей у селищі Комишани.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"До лікарні звернулися двоє жителів Комишан, які учора вдень потрапили під російський обстріл", – йдеться у повідомленні.

У 65-річної жінки та 70-річного чоловіка діагностували вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес, у місцевого жителя – ще й струс головного мозку.

Після надання медичної допомоги постраждалим призначили амбулаторне лікування.

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