На Херсонщині через російський обстріл постраждали двоє літніх людей

Унаслідок російського обстрілу на Херсонщині постраждали двоє літніх людей у селищі Комишани.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"До лікарні звернулися двоє жителів Комишан, які учора вдень потрапили під російський обстріл", – йдеться у повідомленні.
У 65-річної жінки та 70-річного чоловіка діагностували вибухові травми, контузії та гостру реакцію на стрес, у місцевого жителя – ще й струс головного мозку.
Після надання медичної допомоги постраждалим призначили амбулаторне лікування.
- Російські окупанти завдали авіаудару по території птахофабрики "Чорнобаївська" у Херсонській області.