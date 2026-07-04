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ЦПД: Росія готує інформаційну провокацію щодо Волинської трагедії для розколу України та Польщі

Для провокації Кремль планує використати сфальсифіковані документи, пов'язані з подіями Волинської трагедії.

ЦПД: Росія готує інформаційну провокацію щодо Волинської трагедії для розколу України та Польщі
російська пропаганда
Фото: Центр нацспротиву

Росія готує масштабну інформаційну операцію, спрямовану на погіршення відносин між Україною та Польщею. Для цього планується використати сфальсифіковані документи, пов'язані з подіями Волинської трагедії.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

За його словами, за проведення інформаційних операцій, спрямованих на розпалювання напруженості між Києвом і Варшавою, наразі відповідає директор ФСБ Росії Олександр Бортніков.

"Співробітники ФСБ РФ планують оприлюднити сфальсифіковані документи щодо подій Другої світової війни, а саме Волинської трагедії, 5 липня, щоб спробувати підірвати українсько-польські відносини", – зазначив Коваленко.

За інформацією керівника ЦПД, російські державні медіа вже отримали завдання максимально поширювати цю історію та використовувати її для інформаційного впливу.

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