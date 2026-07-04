ЦПД: Росія готує інформаційну провокацію щодо Волинської трагедії для розколу України та Польщі

Росія готує масштабну інформаційну операцію, спрямовану на погіршення відносин між Україною та Польщею. Для цього планується використати сфальсифіковані документи, пов'язані з подіями Волинської трагедії.
Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
За його словами, за проведення інформаційних операцій, спрямованих на розпалювання напруженості між Києвом і Варшавою, наразі відповідає директор ФСБ Росії Олександр Бортніков.
"Співробітники ФСБ РФ планують оприлюднити сфальсифіковані документи щодо подій Другої світової війни, а саме Волинської трагедії, 5 липня, щоб спробувати підірвати українсько-польські відносини", – зазначив Коваленко.
За інформацією керівника ЦПД, російські державні медіа вже отримали завдання максимально поширювати цю історію та використовувати її для інформаційного впливу.
- Сполучені Штати попереджають, що Росія планує збройну «провокацію» на території Польщі, щоб перевірити рішучість НАТО.