Росіяни скинули на Суми 5 авіабомб: загинули четверо людей, 33 цивільних поранені

Серед загиблих – чоловіки 64 і 56 років, 33-річна жінка та її 5-річна донька.

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У прокуратурі повідомили наслідки масованих авіаударів 3 липня по Сумах: четверо загиблих, кількість поранених зросла до 33 осіб. Ворог скинув 5 авіабомб.

Про це повідомляє прокуратура Сумщини.

3 липня 2026 року з 21:38 до 21:46 ворог атакував Сумську громаду п’ятьма керованими авіабомбами. Під ударом опинилися об’єкти цивільної та критичної інфраструктури.

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Один із КАБів влучив у центральну частину міста Суми.

Унаслідок атаки загинули четверо людей: чоловіки 64 і 56 років, 33-річна жінка та її 5-річна донька.

Попередньо поранено 33 людини, серед них семеро дітей. Серед травмованих – старша сестра загиблої дівчинки, її госпіталізували.

Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, медичний заклад, два освітні заклади, вісім магазинів, кафе та п’ять автомобілів.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Загалом, за інформацією Нацполіції, упродовж минулої доби під ворожим вогнем перебували населені пункти Сумського, Роменського, Охтирського та Шосткинського районів. Ворог масовано застосовував керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, артилерію та міномети.

В Охтирці внаслідок влучання ворожого безпілотника поранення отримали двоє людей — 48-річна жінка та 37-річний чоловік.

У Недригайлівській громаді внаслідок атаки п’яти ударних безпілотників повністю знищено інфраструктуру автозаправної станції. Травмовано 33-річну жінку. Ще одна, 50-річна жінка, звернулася за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес.

Також по меддопомогу звернувся 60-річний чоловік, який отримав поранення 2 липня внаслідок удару ворожого безпілотника по Миропільській громаді.

До лікарів звернулися дві дівчинки віком 12 та 13 років, які постраждали внаслідок атаки БпЛА 2 липня у Сумській громаді.