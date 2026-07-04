Росіяни атакували Запоріжжя та Дніпропетровщину, поранено людину

Пошкоджено фасад Запорізької ОДА, на Дніпровщині під ударом опинилося приватне підприємство.

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наслідки атаки РФ по Запоріжжі

Російські війська продовжують терор українських міст. Під ударом вкотре опинилося Запоріжжя. Також ворог атакував Дніпровський район.

Про це повідомили очільники Запорізької ОВА Іван Федоров і Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Внаслідок удару пошкоджено фасад Запорізької ОДА. Попередньо, одна людина отримала поранення. Жінці надається вся необхідна допомога", – каже Федоров.

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Також удар прийшовся по багатоповерхівці. Вибуховою хвилею пошкоджено автівки.

Крім того, ворог атакував Дніпровський район. Під ударом опинилося приватне підприємство.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.