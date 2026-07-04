Росіяни атакували Запоріжжя та Дніпропетровщину, поранено людину

Російські війська продовжують терор українських міст. Під ударом вкотре опинилося Запоріжжя. Також ворог атакував Дніпровський район.
Про це повідомили очільники Запорізької ОВА Іван Федоров і Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Внаслідок удару пошкоджено фасад Запорізької ОДА. Попередньо, одна людина отримала поранення. Жінці надається вся необхідна допомога", – каже Федоров.
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Також удар прийшовся по багатоповерхівці. Вибуховою хвилею пошкоджено автівки.
Крім того, ворог атакував Дніпровський район. Під ударом опинилося приватне підприємство.
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Інформація щодо постраждалих уточнюється.