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Росія атакувала Сновську громаду на Чернігівщині: пошкоджені АЗС і сільгосппідприємство

Без постраждалих.

Росія атакувала Сновську громаду на Чернігівщині: пошкоджені АЗС і сільгосппідприємство
наслідки атаки РФ по Чернігівщині
Фото: Чернігівська ОВА

Протягом минулої доби російські війська атакували безпілотниками Сновську громаду Чернігівської області. Пошкоджені автозаправна станція, сільськогосподарське підприємство та техніка.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

За його словами, вдень окупанти атакували громаду безпілотниками типу «Гербера», завдавши ударів по автозаправній станції.

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Увечері російські війська влучили по одному з підприємств, унаслідок чого було пошкоджено резервуар.

Уже вночі ворог повторно застосував безпілотники «Гербера», атакувавши сільськогосподарське підприємство. Через обстріл загорілися вантажні автомобілі та господарська будівля.

Після опівночі росіяни знову завдали удару по місту, внаслідок чого пошкоджено навантажувач.

Усі пожежі, що виникли після атак, оперативно ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Правоохоронці та профільні служби продовжують фіксувати наслідки чергових воєнних злочинів РФ.

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