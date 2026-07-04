Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Російські війська атакували газовидобувний об’єкт Нафтогазу на Полтавщині. Підприємство зупинило роботу.

Про це повідомляє Група Нафтогаз.

"Сьогодні вранці російські дрони завдали удару по одному з газовидобувних активів Групи Нафтогаз у Полтавській області", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки на об’єкті виникла пожежа. Роботу підприємства зупинено, оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо.

Усі працівники вчасно перейшли в укриття та не постраждали.

"Цей об’єкт уже неодноразово ставав ціллю російських атак. Ворог системно б’є по газовидобутку, намагаючись зменшити власний видобуток України та ускладнити підготовку до опалювального сезону", – додають у Нафтогазі.