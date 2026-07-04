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Російські дрони атакували газовидобувний об’єкт Нафтогазу на Полтавщині

Роботу підприємства зупинено.

Російські дрони атакували газовидобувний об’єкт Нафтогазу на Полтавщині
Російські дрони атакували газовидобувний об’єкт Нафтогазу
Фото: Група Нафтогаз

Російські війська атакували газовидобувний об’єкт Нафтогазу на Полтавщині. Підприємство зупинило роботу.

Про це повідомляє Група Нафтогаз.

"Сьогодні вранці російські дрони завдали удару по одному з газовидобувних активів Групи Нафтогаз у Полтавській області", – ідеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки на об’єкті виникла пожежа. Роботу підприємства зупинено, оцінити масштаби пошкоджень наразі неможливо.

Усі працівники вчасно перейшли в укриття та не постраждали.

"Цей об’єкт уже неодноразово ставав ціллю російських атак. Ворог системно б’є по газовидобутку, намагаючись зменшити власний видобуток України та ускладнити підготовку до опалювального сезону", – додають у Нафтогазі.

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