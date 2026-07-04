У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 30 жертв, майже 100 поранених (оновлено)
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
ГоловнаСуспільствоВійна

У Миколаєві провели в останню путь командира 154-ї ОМБр Володимира Кононнікова

Володимир Кононніков пройшов визначний бойовий шлях — від солдата-десантника до командира механізованої бригади.

У Миколаєві провели в останню путь командира 154-ї ОМБр Володимира Кононнікова
Володимир Кононніков
Фото: 154-та ОМБр

У Миколаєві провели в останній путь командира 154-ї ОМБр Володимира Кононнікова. 

Як зазначили у бригаді, від перших днів російської агресії у 2014 році й до останнього дня свого життя «Конан» залишався вірним військовій присязі. Він брав безпосередню участь у боях на найважчих напрямках, неодноразово був поранений, але щоразу повертався до строю і продовжував боротьбу.

Авторитет «Конана» був беззаперечним у кожному підрозділі, де він проходив службу. Побратими згадують його як офіцера честі, людину слова, командира, який ніколи не ховався за спинами підлеглих і здобував повагу не званням, а вчинками.

Разом з усіма останню шану полковнику віддали численні представники командувань бригад Сухопутних і Десантно-штурмових військ, представники підрозділів психологічної підтримки персоналу 16-го та 17-го армійських корпусів, а також начальник Головного управління психологічної підтримки персоналу Збройних Сил України полковник Андрій Мартинов.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies