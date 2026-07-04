У Миколаєві провели в останній путь командира 154-ї ОМБр Володимира Кононнікова.

Як зазначили у бригаді, від перших днів російської агресії у 2014 році й до останнього дня свого життя «Конан» залишався вірним військовій присязі. Він брав безпосередню участь у боях на найважчих напрямках, неодноразово був поранений, але щоразу повертався до строю і продовжував боротьбу.

Авторитет «Конана» був беззаперечним у кожному підрозділі, де він проходив службу. Побратими згадують його як офіцера честі, людину слова, командира, який ніколи не ховався за спинами підлеглих і здобував повагу не званням, а вчинками.

Разом з усіма останню шану полковнику віддали численні представники командувань бригад Сухопутних і Десантно-штурмових військ, представники підрозділів психологічної підтримки персоналу 16-го та 17-го армійських корпусів, а також начальник Головного управління психологічної підтримки персоналу Збройних Сил України полковник Андрій Мартинов.