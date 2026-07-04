Президент Володимир Зеленський розповів про плани створити лінію оборони в Чорному морі для захисту Одеси та приморського регіону.

Про це він сказав в Одесі під час зустрічі з випускниками та курсантами Інституту Військово-Морських Сил.

«Ноу-хау, яке нам потрібно — мати лінію оборони в морі і застосовувати там з різних платформ дрони-перехоплювачі, щоб у нас була лінія, яка б захищала в повітрі Одесу, Велику Одесу, весь регіон. І з морських дронів також запускати дрони-перехоплювачі», — сказав Зеленський.

За його словами, це нові виклики, які дають новий розвиток.