Головне за суботу, 4 липня: авіаудар по Краматорську, знищення Міг-29 на «Бельбеку», пожежі в Чорнобильській зоні

Бойові дії на Донеччині, 236 бойових зіткнень, ворожі обстріли, День незалежності США. Яким запам’ятається 1592-й день повномасштабної війни.

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Ворог вдарив по торгівельному закладу в середмісті Краматорська, повідомив керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, серед поранених — дитина 2015 року народження.

За даними ДСНС, постраждали щонайменше 5 людей, серед них — дитина. Під російським ударом опинився торговельний заклад, виникла масштабна пожежа.

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Під час приборкування вогню надзвичайникам неодноразово доводилося переходити в укриття через загрозу повторних ворожих атак. Попри смертельну небезпеку, вогнеборці ліквідували займання на площі 1300 кв.м.

У Києві завершили рятувальні роботи на місці влучання у 16-поверховий будинок у Дарницькому районі.

Станом на сьогодні внаслідок російської атаки 2 липня загинула 31 людина та 102 — травмовані.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 4 липня на фронті від початку доби відбулося 236 бойових зіткнень.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 4 липня – в новині.

Бійці українського ГУР знищили російський Міг-29 на аеродромі «Бельбек» у Криму.

«У ніч з 25 на 26 червня 2026 року майстри Департаменту безпілотних систем ГУР МО України атакували аеродром “Бельбек” у тимчасово окупованому Криму — внаслідок операції знищено російський винищувач Міг 29», – йдеться у повідомленні ГУР у телеграмі.

Крім цього, одним ударом спецпризначенці ГУР також спалили аеродромну пускову установку. У момент ураження машина обслуговувала бойовий літак російських окупантів.

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Орієнтовні збитки агресора можуть становити десятки мільйонів доларів.

4 липня росіяни атакували Запоріжжя.

Постраждала 10-річна дитина.

Станом на 20.03 було відомо вже про 7 потерпілих.

Український президент Володимир Зеленський привітав США із 250-річчям проголошення незалежності і подякував країні за підтримку.

За словами глави нашої держави, зараз вплив США не менший, особливо це помітно в Україні, яка цінує підтримку Сполучених Штатів, особливо зараз, у час повномасштабної війни Росії проти України.

Докладніше – в новині.

Рятувальники продовжують ліквідовувати масштабні лісові пожежі в Чорнобильській зоні відчуження. Вранці їм вдалося загасити загоряння на одній із ділянок площею 130 гектарів. Роботи тривають ще на трьох осередках, один із яких уже локалізовано, повідомили у ДСНС України.

У ДСНС зазначили, що ситуація перебуває під контролем, а радіаційний фон залишається в межах норми.

Ліквідацію пожежі ускладнює відсутність достатньої кількості джерел водопостачання поблизу осередків займання. Через це воду доводиться доставляти на значні відстані, що сповільнює роботу рятувальників.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

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