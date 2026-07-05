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Сили ППО знешкодили 112 із 125 ворожих ударних БпЛА

РФ також запустила по Україні протирадіолокаційну ракету Х-31 і три КАР Х-59/69.

Сили ППО знешкодили 112 із 125 ворожих ударних БпЛА
Фото: Генштаб

Уночі 5 липня російські війська атакували Україну протирадіолокаційною ракетою Х-31, трьома керованими авіаційною ракетою Х-59/69 та 125 ударними БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 5 липня (з 18:00 04 липня) противник атакував однією протирадіолокаційною ракетою Х-31 із акваторії Чорного моря, трьома керованими авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл., 125 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ,– рф., Донецьк -ТОТ, Гвардійське -ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, протирадіолокаційною ракетою Х-31 не досягла цілі.  

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" – наголошують у повітряних силах.

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