Через російський терор Запоріжжя одна людина загинула, 16 поранено

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Одна людина загинула, ще 16 поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Як зазначає Федоров, у Запоріжжі після вчорашньої ворожої атаки роботи з ліквідації наслідків тривають одразу у п’яти районах. Пошкоджено 42 житлові будинки – 7 багатоквартирних та 35 приватних, а також нежитлові будівлі. Вибуховою хвилею понівечено вікна, балкони, покрівлі.

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Загалом упродовж доби окупанти завдали 912 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області.

Війська рф здійснили 24 авіаудари по Запоріжжю, Кушугуму, Балабиному, Веселянці, Григорівці, Таврійському, Новоолександрівці, Новосолошиному, Лісному, Розівці, Різдвянівці, Залізничному, Омельнику, Микільському, Копанях, Широкому, Бабашах, Червоному Яру, Вільнянці, Рівному та Данилівці.

607 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Малокатеринівку, Річне, Новояковлівку, Біленьке, Мар’ївку, Розумівку, Новоолександрівку, Семененкове, Роздолля, Богунівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Лугівське, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Добропілля, Рибне та Преображенку.

Зафіксовано 24 обстріли з РСЗВ по Лук’янівському, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському та Верхній Терсі.

257 артилерійських ударів прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Оріхову, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Лугівському, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Гіркому, Староукраїнці, Святопетрівці, Верхній Терсі, Воздвижівці, Цвітковому та Добропіллю.

Надійшло 283 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.