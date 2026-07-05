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Внаслідок російських обстрілів Сумщини поранено трьох людей

Зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено фельдшерський пункт.

Внаслідок російських обстрілів Сумщини поранено трьох людей
наслідки атаки РФ по Сумщині
Фото: Поліція Сумщини

Минулої доби російські війська здійснили 28 обстрілів 21 населеного пункту Сумської області. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, ударні безпілотники, FPV-дрони, артилерію та міномети.

Про це повідомили у поліції Сумської області.

Найбільше постраждала Сумська громада, де внаслідок удару ворожого безпілотника поранення отримали 19-річна, 49-річна та 55-річна жінки.

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Також через атаку пошкоджено три багатоквартирні будинки, дачний будинок, два легкові автомобілі, гараж, будівлю товариства, автомийку та автозаправну станцію.

Окрім цього, російські обстріли спричинили руйнування й в інших громадах області. У Лебединській громаді пошкоджено приміщення автозаправної станції, у Тростянецькій — господарську споруду. У Річківській та Миропільській громадах зазнали пошкоджень приватні житлові будинки, у Садівській — будівля ресторану.

У Краснопільській громаді внаслідок російської атаки зруйновано приватний житловий будинок та пошкоджено фельдшерський пункт.

За всіма фактами воєнних злочинів слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). 

Правоохоронці продовжують документувати наслідки російської збройної агресії та збирати докази для притягнення винних до відповідальності.

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