ВМС: російські кораблі бояться виходити в море навіть для запусків "Калібрів"

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Російські військові кораблі практично перестали виходити в море навіть для запусків крилатих ракет "Калібр" по території України.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Військово-Морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

За його словами, атаки із застосуванням ракет "Калібр" нині відбуваються значно рідше – приблизно раз на місяць.

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"Тобто вийти в море вони не ризикують навіть для пусків крилатих ракет", – наголосив Плетенчук.

Речник ВМС зазначив, що якщо на початку повномасштабного вторгнення російські бойові кораблі можна було побачити на горизонті біля Одеси, то зараз ситуація кардинально змінилася.

За його словами, російський флот уникає виходів із пункту базування в Новоросійську Краснодарського краю.

Водночас, за даними Повітряних сил ЗСУ, під час останніх масованих ракетних атак пуски "Калібрів" здійснювалися з різних акваторій. Зокрема, 2 липня ракети запускали з району Новоросійська, 2 червня – із Каспійського моря, а 24 травня – із Чорного моря.

Плетенчук також підкреслив, що Сили оборони України фактично позбавили російський флот домінування в західній, південній та центральній частинах Чорного моря, що суттєво обмежило можливості противника застосовувати корабельне озброєння.