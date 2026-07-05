Головне за ніч та ранок неділі, 5 липня: КАБи на Запоріжжя, контроль над Костянтинівкою, майже 300 боєзіткнень, блекаут в Криму

Нічна повітряна атака , 295 бойових зіткнень, бої на Слов'янському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли.

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4 липня близько 23:00 росіяни знову атакували Запоріжжя керованими авіабомбами.

"Унаслідок обстрілу зруйновано стіну багатоповерхового будинку з 1 по 5 поверх, пошкоджено сусідні будинки та автівки, припарковані поруч. Крім цього, пошкоджено промисловий обʼєкт", – ідеться у повідомленні Запорізької обласної прокуратури.

Станом на 8:00 5 липня було відомо про трьох людей, які дістали поранень, серед яких 14-річний хлопець.

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За процесуального керівництва прокурорів Запорізької обласної прокуратури розпочато розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 295 бойових зіткнень.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 25 разів, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 31 штурмову дію агресора.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 38 атак у районах Добропілля, Залізничного, Святопетрівки та у бік населених пунктів Воздвижівка, Гуляйпільське, Гірке, Цвіткове, Чарівне, Верхня Терса, Староукраїнка, Косівцеве.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім пунктів управління та шість районів зосередження живої сили.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 290 російських загарбників. Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні близько 1 409 630 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

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Генштаб ЗСУ оприлюднив відео з Костянтинівки Донецької області, підтвердивши, що місто залишається під контролем Сил оборони України.

Відповідне відео опубліковано на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ. "Військовослужбовці Збройних Сил України перебувають у різних районах міста та підтверджують: Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України", – зазначили у Генштабі.

Російські війська не припиняють спроб проникнення до міста та просування малими штурмовими групами. Водночас українські захисники своєчасно виявляють такі дії противника та систематично знищують ворожі підрозділи ще на етапі спроб інфільтрації.

Відео оприлюднив 19-й армійський корпус, спростувавши поширювану російською пропагандою інформацію про нібито втрату контролю над містом.

Уранці 5 липня російські війська атакували ударними безпілотниками Харків. Під ударами опинилися Індустріальний та Київський райони міста. Постраждали люди, повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

За його словами, близько 7:18 ворожий безпілотник типу "Молнія" влучив в автозаправну станцію в Індустріальному районі. Інформація про наслідки цієї атаки уточнюється.

Згодом, близько 10:15, мер повідомив про падіння російського дрона типу "Італмас" у Київському районі Харкова.

За даними очільника ОВА, через атаку РФ по Київському району шпиталізовані вже пʼятеро людей.

"У ніч на 5 липня (з 18:00 04 липня) противник атакував однією протирадіолокаційною ракетою Х-31 із акваторії Чорного моря, трьома керованими авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору ТОТ Запорізької обл., 125 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ,– рф., Донецьк -ТОТ, Гвардійське -ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

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За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/69, протирадіолокаційною ракетою Х-31 не досягла цілі.

Зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8.

В окупованому Криму в ніч на 5 липня повідомили про нові атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури. Під удар потрапили кілька електропідстанцій, відомо про блекаут.

Керівник групи геопросторової розвідки американського аналітичного центру Institute for the Study of War (ISW) Джордж Баррос у мережі "Х" заявив, що супутникові дані NASA свідчать про помітний дефіцит електропостачання в окупованому Криму.

Раніше, 3 липня, на території тимчасово окупованого Криму вже стався масштабний блекаут після ураження електропідстанцій.

За інформацією моніторингового Telegram-каналу "Кримський вітер", цієї ночі були атаковані електропідстанції "Бахчисарай", "Зіміно" та "Слов'янське".

Також повідомляється про влучання в районі Качі поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

Міноборони РФ традиційно заявило, що вночі над Кримом, Чорним морем та територією Росії нібито було збито або перехоплено 71 безпілотник.

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