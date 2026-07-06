Після удару російської авіабомби по Сумах у тяжкому стані досі перебувають 4 людини

У лікарні також залишаються четверо дітей у стані середньої тяжкості.

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Після удару російської авіабомби по Сумах 3 липня у стабільно важкому стані залишається 16-річна дівчина.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров.

“Медики роблять усе можливе, аби допомогти їй пройти найкритичніший період. Є невелика позитивна динаміка стабілізації стану”, – зазначив він.

Ще троє постраждалих перебувають у важкому стані: 23-річна жінка, 26-річний чоловік та 21-річний хлопець.

У лікарні також залишаються четверо дітей у стані середньої тяжкості: дівчата 13, 16 і 17 років та 16-річний хлопець.