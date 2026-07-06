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У російському Ярославлі, імовірно, горить НПЗ. Там скаржилися на атаку дронів

Біля заводу перекривали рух транспорту. 

У російському Ярославлі, імовірно, горить НПЗ. Там скаржилися на атаку дронів
Імовірна атака на НПЗ у Ярославлі
Фото: Astra

У російському Ярославлі, ймовірно горить НПЗ ПАТ «Славнєфть-ЯНОС». У РФ скаржилися на атаку безпілотників.

Про це пише ASTRA. 

На фото очевидців зафіксували задимлення після оголошення безпілотної небезпеки. Згодом видання встановило, що дим піднімається над майданчиком цього заводу. 

Імовірна атака на НПЗ у Ярославлі
Фото: Astra
Імовірна атака на НПЗ у Ярославлі

Офіційно про влучання у заводи регіону не повідомляли, а губернатор Ярославської області Михайло Євраєв скаржився на дрони і писав про перекриття руху автотранспорту в районі НПЗ, а після 7 ранку прозвітував, що рух відновлено.

НПЗ ПАТ «Славнєфть-ЯНОС» (Ново-Ярославський нафтопереробний завод) у середньому переробляє близько 15 млн. тонн нафти на рік і входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ. Завод є основним переробним активом вертикально інтегрованої компанії ПАТ "НГК "Славнєфть»», 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюється компаніями ПАТ «НК "Роснефть"" та ПАТ «Газпром».

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