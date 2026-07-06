У російському Ярославлі, імовірно, горить НПЗ. Там скаржилися на атаку дронів

У російському Ярославлі, ймовірно горить НПЗ ПАТ «Славнєфть-ЯНОС». У РФ скаржилися на атаку безпілотників.

Про це пише ASTRA.

На фото очевидців зафіксували задимлення після оголошення безпілотної небезпеки. Згодом видання встановило, що дим піднімається над майданчиком цього заводу.

Фото: Astra Імовірна атака на НПЗ у Ярославлі

Офіційно про влучання у заводи регіону не повідомляли, а губернатор Ярославської області Михайло Євраєв скаржився на дрони і писав про перекриття руху автотранспорту в районі НПЗ, а після 7 ранку прозвітував, що рух відновлено.

НПЗ ПАТ «Славнєфть-ЯНОС» (Ново-Ярославський нафтопереробний завод) у середньому переробляє близько 15 млн. тонн нафти на рік і входить до п'ятірки найбільших російських НПЗ. Завод є основним переробним активом вертикально інтегрованої компанії ПАТ "НГК "Славнєфть»», 99,7% акцій якої на паритетних засадах контролюється компаніями ПАТ «НК "Роснефть"" та ПАТ «Газпром».