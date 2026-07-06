Четверо мешканців Херсонщини постраждали через агресію РФ

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Унаслідок російських атак на Херсонщині поранені четверо людей. Пошкоджені будинки, стільникова вежа, зерносховище та авто.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Комишани, Молодіжне, Наддніпрянське, Садове, Понятівка, Станіслав, Олександрівка, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Правдине, Томина Балка, Янтарне, Берислав, Раківка, Тараса Шевченка, Урожайне, Борозенське, Чарівне, Новополтавка, Милове, Качкарівка, Новокаїри, Миролюбівка, Нововоскресенське, Новоолександрівка, Золота Балка, Гаврилівка, Петропавлівка, Костирка, Тягинка, Бургунка, Високе, Львівські Отруби та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили стільникову вежу, зерносховище, господарські споруди та приватні автомобілі.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.