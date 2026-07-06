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Росія вбила на Запоріжжі людину, ще 25 – поранила

Ворог бив по області 989 разів. 

Росія вбила на Запоріжжі людину, ще 25 – поранила
Наслідки російської атаки на Запоріжжі
Фото: Запорізька ОВА

На Запоріжжі унаслідок російських атак загинула людина, ще 25 – поранені. Упродовж доби окупанти завдали 989 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, загинула людина у обласному центрі. Там дві авіабомби зруйнували приватні будинки та пошкодили 35 квартир у багатоповерхівці. Серед поранених були 14-річний хлопець та  89-річна жінка.

Війська РФ здійснили 21 авіаційний удар по Запоріжжю, Комишувасі, Любицькому, Юрківці, Розумівці, Любимівці, Зірниці, Зорявці, Шевченківському, Широкому, Оріхову, Омельнику, Микільському, Преображенці, Червоній Криниці та Єгорівці.

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670 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Кушугум, Комишуваху, Балабине, Біленьке, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Калинівку, Павлівське, Михайло-Лукашеве, Нижню Хортицю, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Залізничне, Щербаки, 

Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Новоселівку, Гуляйпільське, Чарівне, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Воздвижівку, Цвіткове, Добропілля, 

Рибне, Преображенку, Варварівку та Прилуки.

Зафіксовано 2 обстріли із РСЗВ по Новояковлівці та Малій Токмачці.

296 артилерійських ударів прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Чарівному, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках та Рибному.

Надійшло 266 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

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