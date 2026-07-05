Поранена через удар Росії по Харкову 29 червня дівчина померла в лікарні

Раніше повідомлялося про одного загиблого і більше 10 постраждалих.

Дівчина, яка отримала тяжкі поранення внаслідок російського авіаудару по Харкову 29 червня, померла в лікарні.

Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

"Від отриманих тяжких поранень померла молода дівчина, яка постраждала внаслідок російського авіаційного удару по Харкову 29 червня. Лікарі до останнього боролися за її життя. Колектив Харківської обласної прокуратури висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Розділяємо біль та схиляємо голови у скорботі через цю непоправну втрату", - цдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 29 червня російські війська скинули КАБ на Холодногірський район Харкова. Повідомлялося про одного загиблого та 12 поранених.