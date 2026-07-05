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На Національному військовому меморіальному кладовищі завершили відновлювальні роботи після сильної зливи

Після зливи на території кладовища вода розмила дороги, а в зоні поховань утворилися провали. 

На Національному військовому меморіальному кладовищі завершили відновлювальні роботи після сильної зливи
НВМК
Фото: НВМК

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що всі могили на території Національного військового меморіального кладовища (НВМК) приведені до належного стану, і перепросила за занепокоєння, яке могло викликати ситуація. 

Про це вона написала у фейсбуці і опублікувала фото.

"Саме так зараз виглядають місця поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі. Після аномальних опадів на окремих місцях нещодавніх поховань відбулося природне просідання ґрунту. Це - природний процес: велика кількість води проходить крізь свіжий насипний ґрунт, унаслідок чого він ущільнюється та просідає", – зазначила  Калмикова.

За її словами, працівники кладовища  розпочали відновлювальні роботи ще в п'ятницю, які тривали до пізнього вечора та були продовжені з ранку суботи.

"Станом на зараз усі місця, де відбулося ущільнення ґрунту, вже приведені до належного стану. Щиро перепрошуємо за занепокоєння, яке могла викликати ця ситуація", - додала Калмикова.

Напередодні Київський еколого-культурний центр заявив, що після зливи на території НВМК вода розмила дороги, а в зоні поховань утворилися провали. 

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