На Національному військовому меморіальному кладовищі завершили відновлювальні роботи після сильної зливи

Після зливи на території кладовища вода розмила дороги, а в зоні поховань утворилися провали.

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що всі могили на території Національного військового меморіального кладовища (НВМК) приведені до належного стану, і перепросила за занепокоєння, яке могло викликати ситуація.

Про це вона написала у фейсбуці і опублікувала фото.

"Саме так зараз виглядають місця поховань на Національному військовому меморіальному кладовищі. Після аномальних опадів на окремих місцях нещодавніх поховань відбулося природне просідання ґрунту. Це - природний процес: велика кількість води проходить крізь свіжий насипний ґрунт, унаслідок чого він ущільнюється та просідає", – зазначила Калмикова.

За її словами, працівники кладовища розпочали відновлювальні роботи ще в п'ятницю, які тривали до пізнього вечора та були продовжені з ранку суботи.

"Станом на зараз усі місця, де відбулося ущільнення ґрунту, вже приведені до належного стану. Щиро перепрошуємо за занепокоєння, яке могла викликати ця ситуація", - додала Калмикова.

Напередодні Київський еколого-культурний центр заявив, що після зливи на території НВМК вода розмила дороги, а в зоні поховань утворилися провали.