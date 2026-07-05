Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Водію Nissan Murano, якого напередодні затримали після смертельної ДТП на Миколаївщині, повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху (ПДР), якщо воно спричинило загибель кількох осіб.

Про це повідомили в Офіс генпрокурора.

Відповідальність за це порушення передбачено частиною 3 статті 286 Кримінального кодесу України. Злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

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У вчорашній ДТП загинуло 12 людей, ще 6 отримали травми.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Деталі ДТП

За інформацією слідства, аварія сталася 4 липня близько 07:42 на автодорозі “Одеса – Мелітополь – Новоазовськ” поблизу перехрестя з дорогою на село Щасливе Миколаївського району за участю автомобілів Mercedes-Benz Sprinter, Volvo та Nissan.

Попередньо, водій автомобіля Nissan виїхав на зустрічну смугу, створивши аварійну ситуацію для мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Намагаючись уникнути лобового зіткнення, водій мікроавтобуса з’їхав на узбіччя, втратив керування, після чого транспортний засіб перекинувся, виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку Volvo.

Унаслідок катастрофи загинули водій та 11 пасажирів мікроавтобуса. Ще шестеро людей, серед яких 15-річна дівчина, госпіталізовані до медичних закладів Миколаєва з травмами різного ступеня тяжкості.