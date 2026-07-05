Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна
Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
ГоловнаСуспільствоЖиття

Підозру отримав водій Nissan, якого затримали після смертельної ДТП на Миколаївщині. В аварії загинуло 12 осіб

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Підозру отримав водій Nissan, якого затримали після смертельної ДТП на Миколаївщині. В аварії загинуло 12 осіб
Фото: Поліція Миколаївської області

Водію Nissan Murano, якого напередодні затримали після смертельної ДТП на Миколаївщині, повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху (ПДР), якщо воно спричинило загибель кількох осіб. 

Про це повідомили в Офіс генпрокурора.

Відповідальність за це порушення передбачено частиною 3 статті 286 Кримінального кодесу України. Злочин карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Реклама

У вчорашній ДТП загинуло 12 людей, ще 6 отримали травми.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Деталі ДТП

За інформацією слідства, аварія сталася 4 липня близько 07:42 на автодорозі “Одеса – Мелітополь – Новоазовськ” поблизу перехрестя з дорогою на село Щасливе Миколаївського району за участю автомобілів Mercedes-Benz Sprinter, Volvo та Nissan.

Попередньо, водій автомобіля Nissan виїхав на зустрічну смугу, створивши аварійну ситуацію для мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter. Намагаючись уникнути лобового зіткнення, водій мікроавтобуса з’їхав на узбіччя, втратив керування, після чого транспортний засіб перекинувся, виїхав на зустрічну смугу та влетів у вантажівку Volvo.

Унаслідок катастрофи загинули водій та 11 пасажирів мікроавтобуса. Ще шестеро людей, серед яких 15-річна дівчина, госпіталізовані до медичних закладів Миколаєва з травмами різного ступеня тяжкості.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies