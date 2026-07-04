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Верховний Суд визнав незаконною оренду 32,5 га земель парку «Диканський» на Полтавщині

Земельні ділянки використовували для товарного сільськогосподарського виробництва всупереч вимогам законодавства.

Верховний Суд визнав незаконною оренду 32,5 га земель парку «Диканський» на Полтавщині
Фото: Офіс генпрокурора

Верховний Суд остаточно підтвердив незаконність передачі в оренду 32,5 гектара земель природно-заповідного фонду в межах регіонального ландшафтного парку «Диканський» на Полтавщині. 

Земельні ділянки використовували для товарного сільськогосподарського виробництва всупереч вимогам законодавства, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора відстояли свою позицію у Касаційному господарському суді у складі Верховного Суду. Суд залишив без задоволення касаційну скаргу орендаря та погодився з доводами позову Диканської окружної прокуратури.

Під час розгляду справи було встановлено, що районна державна адміністрація, перевищивши свої повноваження, незаконно змінила цільове призначення земель природно-заповідного фонду та передала їх в оренду. Після цього особливо цінні землі були розорані й засіяні соняшником, що суперечить вимогам земельного та природоохоронного законодавства.

В Офісі Генерального прокурора також зазначили, що, попри очевидні порушення, уповноважений орган місцевого самоврядування понад 13 років не вживав заходів для захисту цих земель. Більше того, під час судового розгляду представники органу заперечували факт їх незаконного використання.

Завдяки рішенню Верховного Суду незаконне використання земель природно-заповідного фонду припинено, а ділянки будуть повернуті у власність територіальної громади.

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