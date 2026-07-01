На Буковині викрили схему незаконного ввезення транспортних засобів з-за кордону під виглядом гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, 34-річний адвокат та двоє його спільників упродовж липня–грудня 2025 року завезли в Україну 8 транспортних засобів, серед яких позашляховики, мікроавтобуси та вантажівки загальною вартістю понад 4,2 млн грн.

Реклама

Щоб уникнути сплати митних платежів, фігуранти створили три благодійні фонди та оформили їх на своїх знайомих. Через ці структури автомобілі оформлювали як гуманітарну допомогу та ввозили на пільгових умовах.

Після перетину кордону транспортні засоби передавали третім особам для особистого користування або ведення господарської діяльності.

Під процесуальним керівництвом Чернівецької обласної прокуратури всім трьом учасникам схеми повідомлено про підозру. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді застави понад 260 тис. грн для кожного.

Санкція інкримінованої статті передбачає до 11 років позбавлення волі.