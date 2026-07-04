Головне за ніч та ранок суботи, 4 липня: авіаудари по Сумах, майже 270 боєзіткнень, автотроща на Миколаївщині

Нічна повітряна атака , 268 бойових зіткнень, бої на Слов'янському і Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли, атака на Петербурзький нафтовий термінал, вибухи в Керчі та в Москві.

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Унаслідок масованих авіаударів 3 липня по Сумах чотири людини загинули, кількість поранених зросла до 33 осіб.

3 липня 2026 року з 21:38 до 21:46 ворог атакував Сумську громаду п’ятьма керованими авіабомбами. Під ударом опинилися об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, повідомила прокуратура Сумщини. Один із КАБів влучив у центральну частину міста Суми.

Унаслідок атаки загинули четверо людей: чоловіки 64 і 56 років, 33-річна жінка та її 5-річна донька.

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За попередніми даними, поранено 33 людини, серед них семеро дітей. Серед травмованих – старша сестра загиблої дівчинки, її госпіталізували.

Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, медичний заклад, два освітні заклади, вісім магазинів, кафе та п’ять автомобілів.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

У Сумах 4 липня оголосили Днем жалоби за жертвами російського авіаудару.

Уранці 4 липня на автодорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ у Миколаївській області сталася масштабна ДТП за участю пасажирського мікроавтобуса та вантажівки. Загинули дев'ятеро людей, ще вісім отримали травми. (За деякими даними, кількість жертв зросла до 12.)

За попередньою інформацією правоохоронців, водій маршрутного мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який прямував з Одеси до Миколаєва з пасажирами, виїхав за межі проїзної частини. Після цього транспортний засіб перекинувся, некеровано виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з вантажівкою Volvo.

Більше інформації – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 268 боєзіткнень.

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Найважчі - Слов'янський (26 штурмів) і Костянтинівський (27) напрямки. На Покровському – без змін (22 ворожих атаки).

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Інформація, поширена в українських медіа, щодо заяви Путіна про нібито окупацію російськими військами населеного пункту Костянтинівка на Донеччині, не відповідає дійсності.

Про це у коментарі LB.ua повідомив речник Генерального штабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

За даними відображення оперативної обстановки в АС ЦОК ЗСУ "Дзвін" лінії бойового зіткнення системи DELTA, Костянтинівка перебуває під контролем Сил оборони України. "Військові частини та підрозділи 19 АК УВ(с) "Схід" продовжують ведення оборонної операції на визначених рубежах в межах населеного пункту та на підступах до нього", – повідомив речник.

Водночас противник не полишає спроб заволодіти Костянтинівкою.

Докладніше – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1 190 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 408 340 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

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Уранці 4 липня російські війська завдали ракетного удару по цивільній інфраструктурі Одещини, повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Унаслідок атаки виникла пожежа складської будівлі з продуктами харчування. На жаль, двоє людей постраждало, їм надається необхідна допомога", – ідеться у повідомленні.

Російські війська завдали удару КАБами по найбільшій в Європі птахофабриці «Чорнобаївська» на Херсонщині, повідомили в пресслужбі "Укрлендфармінг".

Унаслідок влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа. Зруйновано значну частину виробничого комплексу. Збитки оцінюються в сотні мільйонів доларів.

"У ніч на 04 липня (з 18:00 03 липня) противник атакував однією балістичною ракетою Іскандер-М із ТОТ АР Крим, однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 з акваторії Чорного моря та 86 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллєрово, Орел – рф,, Донецьк -ТОТ", – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання двох ракет та 17 ударних БпЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на 5.

У ніч на 4 липня ударні безпілотники атакували Петербурзький нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. У районі Великого порту над південно-східною частиною міста здійнявся густий чорний дим, повідомили ресурси ASTRA та Exilenova+.

Під час атаки дронів пожежа виникла на території АТ "Петербурзький нафтовий термінал" – одного з найбільших нафтоперевалочних комплексів Росії, який забезпечує перевалку нафти та нафтопродуктів між залізничним, трубопровідним і морським транспортом.

Після четвертої ранку губернатор Ленінградської області повідомив про небезпеку ударних безпілотників у повітряному просторі регіону та можливі перебої у роботі мобільного інтернету. Згодом він заявив про нібито збиття спочатку двох, а пізніше – 67 безпілотників.

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Петербурзький нафтовий термінал розташований у південно-східній частині Фінської затоки в межах Великого порту Санкт-Петербурга, приблизно за 17 кілометрів від центру міста та за 600–650 кілометрів від українського кордону.

Це вже не перший удар по нафтовій інфраструктурі Санкт-Петербурга. На початку червня безпілотники також атакували Петербурзький нафтовий термінал, після чого на його території виникла масштабна пожежа. Тоді під удар, за повідомленнями російських та українських джерел, потрапили й інші військові та промислові об'єкти міста.

За інформацією моніторингових каналів, росіяни перекривали рух незаконно спорудженим Кримським мостом, а у Керчі лунали вибухи. Повітряна тривога була оголошена у тимчасово окупованих Криму та Севастополі. Рух мостом відновили тільки близько другої ночі.

Також в ніч на 4 липня вчергове під атакою безпілотників опинилася ворожа столиця Москва. У мерії заявили про щонайменше 20 збитих дронів

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