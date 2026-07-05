Станом на 16:00 російська армія від початку доби 55 разів атакувала позиції Сил оборони.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Сопич, Голишівське, Уланове та Бачівськ; на Чернігівщині – Ляди й Ясна Поляна. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Уланове та Товстодубове.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано, проте окупанти завдали одного авіаудару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснили 22 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.
На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Ізбицьке, Стариця, Вільча та Шев'яківка, три боєзіткнення тривають.
На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили дві спроби загарбників просунутися в районах Ставків і Діброви.
На Слов’янському напрямку окупанти 13 разів намагалися йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука й Різниківка, одне боєзіткнення триває.
На Костянтинівському напрямку наші захисники успішно відбили сім атак поблизу Іванопілля, Іллінівки та в напрямку Костянтинівки.
На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано 12 спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Новий Донбас, Білицьке, Дорожнє, Новоолександрівка, Сергіївка, Удачне та Гришине, два боєзіткнення тривають.
На Олександрівському напрямку українські воїни успішно відбили дві атаки в районах Олександрограда та Вербового.
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 10 ворожих атак у районах Гіркого й Новоселівки та в бік Привільного, Різдвянки й Копаней.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах Кам'янського та Плавнів.
На Куп’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано.
На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.
Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.