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Генштаб: окупанти сьогодні найактивніші на Слов'янському напрямку

Російська армія від початку доби 55 разів атакувала позиції Сил оборони.

Генштаб: окупанти сьогодні найактивніші на Слов'янському напрямку

Станом на 16:00 російська армія від початку доби 55 разів атакувала позиції Сил оборони.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Сопич, Голишівське, Уланове та Бачівськ; на Чернігівщині – Ляди й Ясна Поляна. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Уланове та Товстодубове.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано, проте окупанти завдали одного авіаудару із застосуванням однієї керованої авіабомби та здійснили 22 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники сім разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Ізбицьке, Стариця, Вільча та Шев'яківка, три боєзіткнення тривають.

На Лиманському напрямку українські воїни успішно відбили дві спроби загарбників просунутися в районах Ставків і Діброви.

На Слов’янському напрямку окупанти 13 разів намагалися йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Рай-Олександрівка, Крива Лука й Різниківка, одне боєзіткнення триває.

На Костянтинівському напрямку наші захисники успішно відбили сім атак поблизу Іванопілля, Іллінівки та в напрямку Костянтинівки.

На Покровському напрямку з початку доби зафіксовано 12 спроб окупантів потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Кучерів Яр, Вільне, Новий Донбас, Білицьке, Дорожнє, Новоолександрівка, Сергіївка, Удачне та Гришине, два боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку українські воїни успішно відбили дві атаки в районах Олександрограда та Вербового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 10 ворожих атак у районах Гіркого й Новоселівки та в бік Привільного, Різдвянки й Копаней.

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На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед у районах Кам'янського та Плавнів.

На Куп’янському, Краматорському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано. 

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці також наразі не відбувається.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

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