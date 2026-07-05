Від початку року українські дрони майже 200 разів уразили НПЗ в Росії, - FT

Від початку цього року українські дрони уразили російські нафтопереробні заводи щонайменше 194 рази, призвівши до кризи з пальним.

Про це пише Financial Times після проведення власного аналізу та посилаючись на дані польської аналітичної групи Rochan Consulting.

За підрахунками аналітиків, кількість успішних українських ударів по російських нафтопереробних заводах у травні досягла історичного місячного рекорду - 16.

Реклама

Загалом від початку 2026 року російські нафтопереробні заводи були уражені щонайменше 194 рази, що в 11 разів більше, ніж за аналогічний період попереднього року.

FT пояснює зростаючий успіх української кампанії дронів її здатністю значно збільшити виробництво, а також - покращеним управлінням.

Підтримка американської розвідки також відіграла свою роль, допомагаючи Києву обрати найкращі маршрути для своїх безпілотників та обійти засоби протиповітряної оборони РФ, зазначає видання.

Москва при цьому стверджує, що її військові нібито перехоплюють більшість українських ударних безпілотників. Офіційні дані Міноборони РФ показують, що щонайменше 63 933 українських дронів нібито було перехоплено над Росією та тимчасово окупованими українськими територіями за пів року.

Як повідомлялося, в червні Сили оборони уразили 11 російських НПЗ і 8 підприємств ВПК. Також, за даними Міноборони, загалом упродовж минулого місяця було уражено понад 200 тисяч російських цілей. Також майже вдвічі зросла кількість ударів по об'єктах, розташованих на відстані понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення, а інтенсивність атак по цілях у тимчасово окупованому Криму суттєво збільшилася.