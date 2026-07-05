ЗМІ: у британській армії створять дронову групу, що врахує досвід України

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У британській армії створюють нову оперативну групу для прискорення впровадження програми з ширшого використання військовими безпілотників – частково за зразком Сил безпілотних систем України.

Про це пише Європейська правда з посиланням на The Telegraph.

Про створення підрозділу стало відомо в межах Оборонного інвестиційного плану (DIP) глави уряду Кіра Стармера. План передбачає на дрони 5 мільярдів фунтів стерлінгів інвестицій.

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Британська група не буде окремою структурою. Очікується, що до її складу увійдуть військовослужбовці Сухопутних військ, Королівського флоту, Королівських ВПС та Королівської морської піхоти під керівництвом старшого офіцера.

Її місія полягатиме в тому, щоб “об'єднати людей, дані та машини для швидкого вирішення реальних оперативних завдань у великих масштабах і за менших витрат”.

“Багато рішень у DIP однозначно ґрунтувалися на уроках, засвоєних не просто від України, а безпосередньо з досвіду (їхньої) боротьби з росіянами”, – прокоментувало джерело в оборонному відомстві Британії.

Наразі невідомо, яка саме сума з чотирирічного інвестиційного плану виділена на створення цієї оперативної групи, а також коли саме її буде сформовано.

Велика Британія має у своєму арсеналі близько 10 тисяч безпілотників, які в разі масштабного конфлікту можуть бути вичерпані за лічені дні.

Відповідно до DIP, до 2030 року вертолітна ескадрилья Apache Сухопутних військ отримає 24 ударні безпілотники, які виконуватимуть завдання в повітрі разом із бойовими гелікоптерами.

Наземні підрозділи отримають підсилення у вигляді нових ударних FPV-дронів та перехоплювачів завдяки додатковому фінансуванню у розмірі 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Додаткові кошти також інвестують у створення нових безпілотних наземних транспортних засобів, які зможуть забезпечувати постачання військ або вести бій разом із ними.

Есмінці, які мають вивести з експлуатації у 2030-х роках, замінять на менші й дешевші військові кораблі, що керуватимуть новою армадою безпілотників на морі.