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КНДР випробувала стратегічну крилату ракету з нового есмінця

Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуваннями.

КНДР випробувала стратегічну крилату ракету з нового есмінця

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто спостерігав за випробуваннями стратегічної крилатої ракети та інших видів озброєння з борту нового есмінця Kang Kon.

Про це повідомляє Yonhap із посиланням на державне інформаційне агентство КНДР KCNA.

Під час випробувань перевірили запуск стратегічної крилатої ракети, роботу корабельної артилерії, автоматичних гармат і засобів радіоелектронної боротьби.

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Водночас військові Південної Кореї повідомили, що у п'ятницю зафіксували запуск крилатої ракети з нового есмінця в напрямку Японського моря. Наразі військові Південної Кореї та США аналізують деталі цього запуску.

У KCNA зазначили, що випробування стали частиною перевірки готовності систем озброєння корабля до бойового застосування. Кім Чен Ин доручив завершити всі випробування та офіційно ввести есмінець Kang Kon до складу військово-морських сил КНДР протягом найближчих двох місяців.

Крім цього, північнокорейський лідер провів нараду, присвячену розвитку суднобудівної промисловості, однак подробиць зустрічі державні ЗМІ не розкрили.

На думку військових експертів, випробувана ракета, ймовірно, належить до сімейства «Хвасаль». Використання Пхеньяном терміна «стратегічна» може свідчити про потенційну здатність ракети нести ядерний заряд.

Аналітики також вважають, що Північна Корея прискорює розгортання нових бойових кораблів із можливістю застосування ядерного озброєння. Минулого місяця країна вже ввела до складу флоту есмінець Choe Hyon водотоннажністю 5 тисяч тонн.

За словами генерального секретаря Корейського форуму з питань оборони та безпеки Шин Чон Ву, Пхеньян прагне якнайшвидше розгорнути кораблі Choe Hyon у Жовтому морі та Kang Kon у Японському морі для посилення своїх морських можливостей.

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