Евакуйовано мешканців трьох населених пунктів і заклад для людей з особливими потребами, поліція затримала підозрюваного у підпалі.

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Увечері 4 липня поблизу передмістя Салонік у Греції спалахнула масштабна лісова пожежа. Через стрімке поширення вогню влада евакуювала мешканців трьох населених пунктів та заклад, у якому перебували люди з особливими потребами.

Про це повідомляє Associated Press.

За інформацією пожежної служби, займання виникло близько 20:30 у гірському яру, після чого через сильний вітер вогонь швидко поширився на рівнинну місцевість, охопивши переважно чагарники.

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Фото: EPA/UPG лісова пожежа у Салоніках, Греція

Житлові будинки не постраждали, однак полум'я пошкодило кілька підприємств. Очевидці повідомляли, що в різних районах Салонік було видно масштабну пожежу та чутно вибухи, спричинені займанням легкозаймистих матеріалів. Густий дим накрив кілька передмість і західну частину міста.

Фото: EPA/UPG Лісова пожежа у Салоніках, Греція

До ліквідації пожежі залучили близько 115 рятувальників, 38 одиниць спецтехніки, пожежну авіацію та волонтерів. Після настання темряви роботи з гасіння тривали наземними силами.

Через загрозу поширення вогню влада надіслала мешканцям селищ Антуполі, Філотей та Галіні екстрені повідомлення із закликом негайно залишити небезпечну територію. Також було евакуйовано спеціалізований заклад, у якому перебували 157 людей з особливими потребами.

Фото: EPA/UPG Лісова пожежа у Салоніках, Греція

Тієї ж ночі поліція затримала 76-річного чоловіка, якого підозрюють у причетності до виникнення пожежі. За даними грецької пожежної служби, під час затримання він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Лісові пожежі регулярно виникають у Греції через спекотне, сухе та вітряне літо. Лише кількома днями раніше, 2 липня, у центральній частині країни внаслідок масштабної пожежі загинули чоловік і його 12-річний син.

4 липня нові осередки займання зафіксували на популярному туристичному півострові Халкідікі та в місті Кілкіс.