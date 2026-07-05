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Reuters: поранений лідер Ірану Хаменеї-молодший не з'явився на похороні батька

Моджтаба Хаменеї не з'являвся на публіці з моменту початку бойових дій 28 лютого.

Reuters: поранений лідер Ірану Хаменеї-молодший не з'явився на похороні батька
Моджтаба Хаменеї, син Алі Хаменеї
Фото: Global Look Press

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї не був присутній на церемонії прощання зі своїм батьком Алі Хаменеї в Тегерані. Його відсутність викликала нову хвилю припущень щодо стану здоров'я політика, пише Reuters.

За інформацією агентства, у столиці Ірану розпочалися жалобні заходи. На церемонії біля труни Алі Хаменеї були присутні троє його синів – Мостафа, Мейсам і Масуд.

Державне телебачення Ірану показало кадри з Великої мечеті Імама Хомейні, де були виставлені труни Алі Хаменеї та ще чотирьох членів його родини. 

За повідомленнями іранських ЗМІ, поруч із тілом аятоли перебували труни його доньки, зятя, невістки та 14-місячної онуки.

Водночас джерела агентства, знайомі із ситуацією, стверджують, що новий верховний лідер Ірану міг зазнати тяжких поранень. За їхніми словами, він отримав серйозні травми обличчя та, ймовірно, однієї або обох ніг.

  • Водночас Моджтабу Хаменеї не бачили на публіці після того, як на початку березня його оголосили наступником батька.
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