Тайвань відновив антикомуністичну підготовку військових через загрозу вторгнення Китаю

Міністерство оборони Тайваню оголосило про відновлення антикомуністичних патріотичних занять для випускників військових академій. Програму повернули після майже чверті століття перерви через посилення військової загрози з боку Китаю.

Про це пише Reuters.

Під час холодної війни на Тайвані діяли масштабні інформаційні кампанії, спрямовані на протидію комуністичній ідеології Китаю. У 2002 році офіційну програму "антикомуністичної патріотичної освіти" скасували, замінивши її загальною програмою патріотичного виховання.

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У Міноборони Тайваню пояснили, що повернення до попереднього формату пов'язане зі зростанням ризику військової агресії з боку Пекіна.

"Вони повинні чітко розуміти загрози національній безпеці й усвідомлювати військову місію: за що і за кого ми воюємо", – зазначили в оборонному відомстві.

Заняття для військових проводитимуть представники Ради з материкових справ, Ради національної безпеки, Міністерства юстиції та провідного наукового центру Academia Sinica.

"Мета полягає в тому, щоб сформувати у випускників чітке уявлення про те, хто є другом, а хто — ворогом", – додали в Міністерстві оборони.

Останніми місяцями Китай суттєво посилив військову активність поблизу острова. За словами генерального секретаря Ради національної безпеки Тайваню Джозефа Ву, 3 липня було зафіксовано понад 110 китайських військових кораблів і суден берегової охорони, які діяли вздовж так званого першого острівного ланцюга.

"Масштабна морська мобілізація Китаю вздовж першого острівного ланцюга є явною ознакою його експансіонізму", – заявив Джозеф Ву.

Крім того, 4 липня берегова охорона Китаю розпочала нове патрулювання біля східного узбережжя Тайваню, що викликало протест Тайбея. Тайванська влада наголошує, що Пекін не має юрисдикції в цих водах, та не виключає, що масштабні китайські військові навчання можуть одного дня перерости у спробу вторгнення.

На цьому тлі Збройні сили Тайваню посилюють підготовку особового складу, а влада країни приділяє дедалі більше уваги не лише військовим, а й іншим формам тиску з боку Китаю.