Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
"Редіс": серед 160 звільнених полонених лише один азовець, який обороняв Маріуполь
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ГоловнаСвіт

Тайвань відновив антикомуністичну підготовку військових через загрозу вторгнення Китаю

Останнім часом Китай суттєво посилив військову активність поблизу острова. 

Тайвань відновив антикомуністичну підготовку військових через загрозу вторгнення Китаю
Гелікоптери ВПС Тайваню
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони Тайваню оголосило про відновлення антикомуністичних патріотичних занять для випускників військових академій. Програму повернули після майже чверті століття перерви через посилення військової загрози з боку Китаю.

Про це пише Reuters.

Під час холодної війни на Тайвані діяли масштабні інформаційні кампанії, спрямовані на протидію комуністичній ідеології Китаю. У 2002 році офіційну програму "антикомуністичної патріотичної освіти" скасували, замінивши її загальною програмою патріотичного виховання.

Реклама

У Міноборони Тайваню пояснили, що повернення до попереднього формату пов'язане зі зростанням ризику військової агресії з боку Пекіна.

"Вони повинні чітко розуміти загрози національній безпеці й усвідомлювати військову місію: за що і за кого ми воюємо", – зазначили в оборонному відомстві.

Заняття для військових проводитимуть представники Ради з материкових справ, Ради національної безпеки, Міністерства юстиції та провідного наукового центру Academia Sinica.

"Мета полягає в тому, щоб сформувати у випускників чітке уявлення про те, хто є другом, а хто — ворогом", – додали в Міністерстві оборони.

Останніми місяцями Китай суттєво посилив військову активність поблизу острова. За словами генерального секретаря Ради національної безпеки Тайваню Джозефа Ву, 3 липня було зафіксовано понад 110 китайських військових кораблів і суден берегової охорони, які діяли вздовж так званого першого острівного ланцюга.

"Масштабна морська мобілізація Китаю вздовж першого острівного ланцюга є явною ознакою його експансіонізму", – заявив Джозеф Ву.

Крім того, 4 липня берегова охорона Китаю розпочала нове патрулювання біля східного узбережжя Тайваню, що викликало протест Тайбея. Тайванська влада наголошує, що Пекін не має юрисдикції в цих водах, та не виключає, що масштабні китайські військові навчання можуть одного дня перерости у спробу вторгнення.

На цьому тлі Збройні сили Тайваню посилюють підготовку особового складу, а влада країни приділяє дедалі більше уваги не лише військовим, а й іншим формам тиску з боку Китаю.

  • Китай запустив спеціальну морську операцію на схід від Тайваню. Це стало реакцією Пекіна на нещодавню угоду між Японією та Філіппінами щодо розширення оборонної співпраці та визначення морських кордонів у цьому регіоні.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies