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На американських тихоокеанських територіях триває евакуація через супертайфун Баві

Синоптики попереджають, що “дуже небезпечний” шторм може спричинити “катастрофічну” шкоду.

На американських тихоокеанських територіях триває евакуація через супертайфун Баві
Баві зараз рухається до тихоокеанських територій США
Фото: NWS

На американських тихоокеанських територіях – Гуамі та Північних Маріанських островах – триває екстрена евакуація через насування супертайфуну Баві.

Про це повідомляє BBC.

За прогнозами Національної метеорологічної служби США, тайфун зійде на берег у понеділок вранці, швидкість вітру сягатиме 257 км/год.

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Попереджають, що “дуже небезпечний” шторм може спричинити “катастрофічну” шкоду. Зокрема, можливі значні повені та хвилі заввишки майже 11 м.

Західний регіон Тихого океану особливо схильний до тропічних циклонів. Хоча шторми такої сили незвичайні для островів США, вчені кажуть, що зміна клімату робить потужні тайфуни більш поширеними.

Очікується, що Баві пройде безпосередньо над Гуамом та Північними Маріанськими островами до другої половини дня понеділка. Метеорологи попереджають, що руйнівна негода може утриматися протягом восьми-десяти годин до та після проходження центру шторму.

Туристичний Гуам з населенням близько 170 000 осіб відкрив п'ять евакуаційних центрів у своїх школах. Ці пункти мають максимальну місткість близько 1700 осіб і призначені насамперед для вразливих людей.

Об'єднаний центр попередження про тайфуни (JTWC), частина ВМС США, відповідальна за моніторинг тропічних штормів у західній частині Тихого океану, класифікував Баві як супертайфун.

Супертайфуном вважають шторм, швидкість вітру в якому перевищує 240 км/год. У момент виходу на острови швидкість вітру Баві сягатиме 278 км/год, а пориви – до 333 км/год.

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