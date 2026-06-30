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Уряд Британії презентує оборонний план, який покриває лише половину потреби у фінансах

І це після того, як вдалося знайти додатковий мільярд фунтів стерлінгів.

Уряд Британії презентує оборонний план, який покриває лише половину потреби у фінансах
Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 30 червня, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер виступить з однією з останніх промов на посаді, презентуючи давно очікуваний оборонний план країни.

Як пише The Independent, документ, який мав бути погоджений ще минулого року, у нинішній редакції передбачає виділення на військову сферу 14,5 мільярдів фунтів стерлінгів. Це на 1 мільярд більше, ніж планувалося раніше - але усе одно практично вдвічі менше від суми у 28 мільярдів, яку чиновники озвучували як потрібну для повного покриття потреб армії і підготовки до потенційного протистояння Росії з НАТО.

План нібито враховує досвід воєнних конфліктів, які точаться нині у світі, зокрема робить великий акцент на безпілотні технології на основі динаміки російсько-української війни.

Очікується, що новий голова уряду, яким має стати Енді Бернгем, перегляне оборонний план Стармера в бік підвищення витрат. Лейборист говорив, що збирається після вступу на посаду знайти додаткові кошти на оборону, скорочуючи зайві соціальні програми.

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