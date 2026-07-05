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Міністр оборони Польщі наказав розсекретити військову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ

Владислав Косіняк-Камиш також доручив Службі військової контррозвідки (SKW) розслідувати, хто навмисно намагався розкрити державну таємницю про допомогу. 

Міністр оборони Польщі наказав розсекретити військову допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наказав розсекретити військову допомогу, яку Київ отримав від Варшави після вторгнення Росії у 2022 році.

“Після консультацій з прем'єр-міністром Дональдом Туском, зберігаючи відповідальність перед громадськістю та дотримуючись законодавства, я наказав розсекретити всі пожертви Україні між 2022 та 2026 роками”, – написав міністр на соціальній платформі X.

Процес передачі техніки Україні був ініційований урядом “ПіС” на чолі з міністром Маріушем Блащаком. Про кожну передачу інформують президента – зараз Кароля Навроцького, а раніше Анджея Дуду.

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Косіняк-Камиш також доручив Службі військової контррозвідки (SKW) розслідувати, хто навмисно намагався розкрити державну таємницю про допомогу. 

“Ми діємо в умовах бойових дій поблизу нашого кордону, і кожна дія проти польських національних інтересів ставить під загрозу безпеку польських жінок і чоловіків”, – написав міністр.

Як пише Українська правда, повідомлення міністра з'явилося у відповідь на звинувачення опозиції в тому, що уряд таємно передав Україні ракети до Patriot.

Віцеспікер Сейму Польщі та лідер “Конфедерації” Кшиштоф Босак заявив у суботу, що “у березні таємно від Сейму уряд передав Україні дорогі та складні у придбанні ракети-перехоплювачі для системи Patriot”.

Він наголосив, що “їх Польща придбала у США для побудови багаторівневої системи протиповітряної оборони", і що ці ракети є єдиними на озброєнні польської армії, які можуть протидіяти російським ракетам “Іскандер”.

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