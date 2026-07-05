В результаті загинула людина, ще двоє постраждали.

Російські військові з 2 по 5 липня атакували один виробничий об'єкт видобутку і три автозаправні комплекси державної мережі Укрнафта.

Про це АТ "Укрнафта" повідомляє у фейсбуці.

В результаті ворожих атак на цивільну інфраструктуру загинула людина, ще двоє людей постраждали. Також внаслідок обстрілів є пошкодження обладнання та руйнування об'єктів.

"Росія вкотре демонструє, що її цілями є цивільна інфраструктура, зокрема і та, що забезпечує життя прифронтових громад. Ми відновлюємо пошкоджені об’єкти там, де це можливо, щоб забезпечити пальним людей там, де це потрібно найбільше, в тому числі — на прифронтових територіях", - йдеться в повідомленні.