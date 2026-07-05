У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
У полку «Скеля» заявили, що наркозалежні мобілізовані приходять із висновками ВЛК про придатність
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
Екскерівник «Гомону» Вадим Яценко очолив хор імені Верьовки
З фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
ЕксклюзивЗ фільму про Марчука вирізали епізоди з Марчуком через звернення його адвокатів
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
Москва і Кримський міст - під ударами безпілотників
У слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
ФотоУ слідстві про авіакатастрофу Су-24М на Хмельниччині провели десятки допитів
Росіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, "Цирконами" і крилатими ракетами: 31 жертва, майже 100 поранених (оновлено)
Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна
Військова розвідка Швеції: загроза з боку Росії збережеться й після Путіна
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
Витік документа ЄС підтвердив наявність угорської шпигунської мережі
ГоловнаСуспільствоВійна

​За три доби росіяни атакували три автозаправні комплекси Укрнафти і видобувний об'єкт

В результаті загинула людина, ще двоє постраждали.

​За три доби росіяни атакували три автозаправні комплекси Укрнафти і видобувний об'єкт
Фото: Укрнафта

Російські військові з 2 по 5 липня атакували один виробничий об'єкт видобутку і три автозаправні комплекси державної мережі Укрнафта.

Про це АТ "Укрнафта" повідомляє у фейсбуці

В результаті ворожих атак на цивільну інфраструктуру загинула людина, ще двоє людей постраждали. Також внаслідок обстрілів є пошкодження обладнання та руйнування об'єктів. 

"Росія вкотре демонструє, що її цілями є цивільна інфраструктура, зокрема і та, що забезпечує життя прифронтових громад. Ми відновлюємо пошкоджені об’єкти там, де це можливо, щоб забезпечити пальним людей там, де це потрібно найбільше, в тому числі — на прифронтових територіях", - йдеться в повідомленні.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies