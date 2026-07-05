Венс: успіхи України на фронті допомагають створити умови для завершення війни

Віцепрезидент США вважає, що українці, паралельно з переговорами, повинні максимально зосередитися на обороні.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що нинішня стратегія України, зосереджена на обороні, значно виснажує російські сили та доводить свою ефективність.

Про це він розповів в інтервʼю The Sunday Times.

Венс зазначив, що росіяни сьогодні перебувають у ситуації, коли завдяки своїм наступальним операціям вони не можуть майже нічого досягнути на полі бою, а успіхи України допомагають створити умови, необхідні для завершення війни.

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За словами Венса, коли він вивчав війну між Росією та Україною, йому здавалося очевидним, що з огляду на поширення дронів та технологій спостереження, Україні доцільніше закріпитися на позиціях і виснажувати Росію, а не розпочинати дорогі наступальні операції.

"Якщо згадати літо 2023 року, то тоді головним предметом суперечок було питання, чи повинна Україна спробувати провести масштабний контрнаступ. Практично весь західний світ, включаючи президента Байдена, тиснув на українців, щоб ті розпочали масштабний контрнаступ, що, як виявилося згодом, стало стратегічною та тактичною катастрофою", – розповів Венс.

Він додав, що адміністрація Трампа схиляється до того, що українці, паралельно з переговорами, повинні максимально зосередитися на обороні.