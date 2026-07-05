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Ворог влучив у багатоповерхівку у Запоріжжі, постраждали двоє поліцейських

Один з поранених перебуває у важкому стані.

Ворог влучив у багатоповерхівку у Запоріжжі, постраждали двоє поліцейських
Фото: akzent.zp.ua

Унаслідок ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено багатоповерхівку. 

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Попередньо, є постраждалі.

Пізніше стало відомо, що серед постраждалих внаслідок атаки росіян на місто є двоє поліцейських.

Правоохоронці госпіталізовані. Стан одного з них медики оцінюють, як важкий.

  • Раніше Федоров повідомив, що три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя. Російські безпілотники атакували цивільні об'єкти, пошкоджені магазин та територія підприємства.
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