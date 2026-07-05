Ворог влучив у багатоповерхівку у Запоріжжі, постраждали двоє поліцейських

Один з поранених перебуває у важкому стані.

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Унаслідок ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Попередньо, є постраждалі.

Пізніше стало відомо, що серед постраждалих внаслідок атаки росіян на місто є двоє поліцейських.

Правоохоронці госпіталізовані. Стан одного з них медики оцінюють, як важкий.