Ворог влучив у багатоповерхівку у Запоріжжі, постраждали двоє поліцейських

Унаслідок ворожого удару по Запоріжжю пошкоджено багатоповерхівку.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Попередньо, є постраждалі.
Пізніше стало відомо, що серед постраждалих внаслідок атаки росіян на місто є двоє поліцейських.
Правоохоронці госпіталізовані. Стан одного з них медики оцінюють, як важкий.
- Раніше Федоров повідомив, що три людини поранені внаслідок ворожих атак на Запоріжжя. Російські безпілотники атакували цивільні об'єкти, пошкоджені магазин та територія підприємства.