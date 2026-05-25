Останки очільника ОУН Мельника та його дружини Софії перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі

На церемонії були присутні, зокрема, президент Володимир Зеленський, керівник Офісу президента Кирило Буданов та очільник МЗС Андрій Сибіга

Останки лідера ОУН, полковника армії Української Народної Республіки Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі (НВМК) на Київщині.

Про це повідомляє Суспільне.

На церемонії були присутні президент Володимир Зеленський, керівник Офіса президента України Кирило Буданов, очільник МЗС Андрій Сибіга та низка українських політиків і військових.

Реклама

За словами голови держави, зараз триває робота над перепохованням інших українських видатних діячів.

“Ми вже почали роботу, щоб Євген Коновалець повернувся додому. І багато інших таких українців. Надзвичайно символічно, що наші українські герої сьогоднішні, які вирвали Україну з російських рук у повномасштабній війні назавжди будуть спочивати поруч з українцями з попередніх поколінь, хто теж діяв, щоб Україна була саме такою, щоб Україна була собою, щоб Україна була вільною”, – сказав президент.

Він подякував усім, хто працював над поверненням українських героїв додому.

“Зараз з Кирилом Будановим та командою Офісу президента, Міністерством закордонних справ, з урядом України й з усіма, хто залучений, ми наповнюємо великим змістом слово, яке часто звучить і має звучати повноцінно. Слово – повага. Повага до українських героїв. Слава кожному українському герою! Слава всім нашим українським воїнам! Слава нашому народу! Слава Україні”, – сказав Зеленський.