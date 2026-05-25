“Київтеплоенерго” уклало угоду про закупівлю 10 потужних котелень на 752 мільйони

“Київтеплоенерго” уклало угоду з Київкотлотурбопром про закупівлю котельних установок на 752,00 млн грн з ПДВ.

Про це повідомляють “Наші гроші” з посиланням на дані системи “Прозорро”.

Цьогоріч поставлять 10 комплектів водогрійних котлів ВНКС-30 (30 МВт).

Загальна потужність котелень становить 300 МВт. Це приблизно третина від мінімально необхідного рівня для забезпечення киян опаленням на наступну зиму у разі, якщо війська Росії доб’ють великі теплоцентралі ТЕЦ-4 на Дарниці, ТЕЦ-5 на Видубичах і ТЕЦ-6 на Троєщині.

Подробиці щодо цієї закупівлі невідомі, бо договір та обґрунтування закупівлі будуть оприлюдненні в “Прозорро” тільки після закінчення воєнного стану в Україні.

Наразі відомо, що у комплект входить пальник із вентилятором. Ціни за комплект також не вказані.

“Однак, якщо розділити вартість договору на кількість комплектів, то вийде ціна 75,20 млн грн за комплект. Якщо потужність котельні вказана 30 МВт, то питома вартість може становити близько 2,51 млн грн, або $57 тис за один МВт”, – зазначає видання.

Інших закупівель котелень такої великої потужності знайти не вдалось, а питома вартість менш потужних, про які раніше писали “Наші гроші”, була принаймні вдвічі вищою. Наприклад, у липні 2025 року Миколаївська ОДА замовляла котельні БМК 24 потужністю 24 МВт по $127 тис за один МВт. А в серпні 2024 року КП “Криворіжтепломережа” замовило газову блочно-модульну котельню потужністю 22 МВт за еквівалент $109 тис за один МВт.

Закупівлю провели без торгів, бо це дозволено до 1 травня 2026 року при закупівлі котлів, котелень і комплектуючих для подолання наслідків надзвичайної ситуації державного рівня в електроенергетичних системах. Цей виняток Кабмін додав до “Особливостей…” у січні.

"Київкотлотурбопром" згадується у кримінальному провадженні

"Київкотлотурбопром" володіють директор Олег Тарасов і Віктор Полтавський. Із жовтня 2025 року фірма отримала підрядів виключно “Київтеплоенерго” на суму 804,58 млн грн. Фірма згадується у кримінальному провадженні, як поліція розпочала в серпні 2025 року.

Як писала “КиївВлада”, у межах цієї справи правоохоронці зокрема звернули увагу на закупівлі різного обладнання для котла “Фостер Уіллер”, які “Київтеплоенерго” здійснило у ТОВ “Атомрембуд”. Йдеться, зокрема, про водяний економайзер, лівий, правий і фронтовий екрани, дві секції повітропідігрівача і монтаж деякого з перерахованого обладнання.

Усе це перед постачанням “Атомрембуд” купив у “Київкотлотурбопром” за 56 млн грн. Разом із тим, як встановило слідство, перед цим “Київкотлотурбопром” купив вищеперераховане обладнання у ТОВ “Райбудрем” за 54,1 млн грн.

При цьому, за даними правоохоронців, “Райбудрем” не є виробником або постачальником цієї продукції і навіть офіційно не закуповувало його. За версією слідства, це може свідчити про постачання неякісного, бувшого у використанні обладнання, або взагалі непостачання його на підприємство.